Мухтар Гусенгаджиев получил обвинительный приговор по делу о педофилии

Российский актер Мухтар Гусенгаджиев признан виновным в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

Мухтар Гусенгаджиев обвиняется в изнасиловании ребенка. Мужчина не признает вины. По его словам, уголовное дело в его отношении полностью сфабриковано. Актер заявил, что в ситуации заинтересованы его собственные родственники, которые планируют отобрать московскую квартиру по Котельнической набережной.

Напомним, что мужчину приговорили к 22 годам в колонии строгого режима. Ему также придется провести принудительное лечение из-за обвинения в педофилии. Заседание по делу проходили в закрытом режиме.

Мухтара Гусенгаджиева считают виновным в изнасиловании девятилетней девочки. Следственные органы заявили, что при обыске в квартире гражданина обнаружены видеозаписи с детским порно. От действий злоумышленника пострадала дочь его знакомой. Обвиняемый продолжает утверждать, что организаторами подставного расследования стала семья его племянника. А найденная видеозапись якобы смонтирована ими же.

Мухтар Гусенгаджиев кто это

Мухтар Гусенгаджиев - известный российский артист. Наибольшую славу ему принесла одна из главных ролей в сериале "Последний из Магикян".

В настоящее время в связи с заключением актера под стражу, на его официальном сайте поклонников призывают помочь попавшему в беду при помощи покупки книг под его авторством.