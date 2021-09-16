Байкер и пассажир мотоцикла отправлены в больницу.

В российской столице мотоцикл столкнулся с "ГАЗелью" и загорелся на Садовом кольце. Об этом рассказали очевидцы. В социальных сетях появился ролик с места инцидента, сделанный городскими камерами видеонаблюдения. Опасная ситуация на дороге зафиксирована вечером 15 сентября, около Арбата. В настоящее время байкер госпитализирован, как и его пассажир. На месте возгорания транспортного средства работали экстренные ведомства и аварийные службы. Временно проезд по трем полосам Садового кольца был перекрыт.

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Фото и видео: Telegram / LifeShot