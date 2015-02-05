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В лобовом ДТП с автобусом в Колпино пострадал водитель иномарки
Сегодня, 19:07
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В лобовом ДТП с автобусом в Колпино пострадал водитель иномарки

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Его госпитализировали.

В результате аварии с пассажирским автобусом в Колпино пострадал 19-летний водитель иномарки Ford. Петербуржца госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Авария произошла в районе 15 часов на Заводском проспекте. В результате столкновения 49-летний водитель автобуса не пострадал. На момент аварии в транспорте не было пассажиров, поскольку автобус отъезжал от конечной остановки. В настоящее время выясняются детали аварии.

Ранее мы писали, что на Кронверкской набережной сделали "ловушку" для велосипедистов и самокатчиков.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: автобус, госпитализация, дтп, заводской проспект
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, ДТП,

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