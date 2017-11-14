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Москвич упал с 9го этажа, затем вернулся в квартиру, вызвал полицию и забыл об этом

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Появились подробности инцидента.

Этот инцидент произошел в Ново-Переделкино в ночь на 13 ноября.

37-летний мужчина в алкогольном опьянение нечаянно выпал из окна квартиры, которая находится на 9ом этаже. После падения мужчина встал, вернулся к себе в квартиру и вызвал полицию. Спустя непродолжительное время, когда приехали сотрудники правоохранительных органов, мужчина не смог вспомнить зачем он их вызвал.

Правоохранители вызвали медиков, которые диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки и другие незначительные травмы. После чего "летуна" госпитализировали в больницу.

Теги: москва , необычное , новости в россии , происшествия
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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