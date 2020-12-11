В Москве полицейские пресекли производство и реализацию контрафактных ювелирных изделий

Сотрудники МВД накрыли банду, которая подделывала украшения известных брендов.

Москве полицейские пресекли производство и реализацию контрафактных ювелирных изделий. В пресс-службе правоохранительных органов сообщили, что сотрудники отдела экономической безопасности выявили группу, занимающуюся изготовлением и продажей ювелирных изделий под видом товаров мировых брендов.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов поставки драгоценных металлов и камней, а также всех участников группы. Предварительное расследование продолжается Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Известно, что злоумышленники арендовали несколько помещений в столице. Копии товаров известных брендов реализовывались в интернет-магазине по цене, ниже стоимости оригинальных изделий. По факту продажи контрафактной продукции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ. Все задержанные были отпущены под подписку о невыезде.

В ходе обысков оперативники нашли драгоценные металлы, камни, а также украшения. Предварительная стоимость найденных товаров превышает 10 млн рублей. Сейчас полиция устанавливает сумму ущерба, которую преступники нанесли производителям оригинальной продукции.

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Видео: мвд.рф

