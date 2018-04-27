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Москва: Перевернувшийся КАМАЗ парализовал движение на МКАД

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В социальных сетях появилось видео с места ДТП на 61 километре МКАД.

Сегодня утром, 27 апреля, на 61 километре МКАД образовалась огромная пробка в обе стороны.

Причиной пробки стал перевернувшийся груженый КАМАЗ. На опубликованном видео  грузовик лежит на левом боку. Было перегорожено несколько полос. Позднее в социальных сетях появилось видео, что КАМАЗ стоит на колесах, а движение восстановилось на нескольких полосах. Пострадал ли водитель большегруза, не сообщается.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Накануне, 26 апреля, под Иркутском мотоциклист врезался в КАМАЗ и погиб.

Видео: ВК, Сергей Волков

 

 

Теги: дтп на мкад , камаз перевернулся , новости москвы
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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