Москва: Перевернувшийся КАМАЗ парализовал движение на МКАД

Сегодня утром, 27 апреля, на 61 километре МКАД образовалась огромная пробка в обе стороны.
Причиной пробки стал перевернувшийся груженый КАМАЗ. На опубликованном видео грузовик лежит на левом боку. Было перегорожено несколько полос. Позднее в социальных сетях появилось видео, что КАМАЗ стоит на колесах, а движение восстановилось на нескольких полосах. Пострадал ли водитель большегруза, не сообщается.
ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
Накануне, 26 апреля, под Иркутском мотоциклист врезался в КАМАЗ и погиб.
Видео: ВК, Сергей Волков