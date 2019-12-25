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Большую часть Московского рынка займет фуд-холл в 2022 году
Сегодня, 11:15
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Большую часть Московского рынка займет фуд-холл в 2022 году

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Рынок находится на улице Решетникова, 12.

На Московском рынке появится фуд-холл с различными гастрономическими концепциями. Новый владелец начал перестраивать объект, сообщила "Деловому Петербургу" заместитель гендиректора ООО "Московский рынок" Татьяна Меркулова.

Рынок планируют привести в порядок и организовать все по-новому. Работы ведутся в здании под литерой И. Фуд-холл будет занимать 60%, площади, торговля разместится на 40%. Прежде всего посетителями станут офисные работники соседних бизнес-центров. 

Работы должны завершиться весной 2022 года. 

Фото: citywalls.ru

Теги: московский рынок, реконструкция, фуд-холл
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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