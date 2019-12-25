Омбудсмен по правам человека рассказал о том, что не смогла договориться по гуманитарному вопросу с украинской стороной.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной. Соответствующее заявление уполномоченная сделала в эфире телеканала "Россия-24". Она призвала Красный крест не допускать преступлений по унижению достоинства человека, пыткам, жестокому обращению. Информация о злодеяниях пступает от родственников и друзей пострадавших, а также через видеозаписи и фотографии, размещенных по социальным сетям.

С уполномоченным по правам человека в Верховной раде мы говорили о возможной взаимной помощи, о посещении военнопленных и людей, которые нуждаются в госпитализации. К сожалению, здесь пока не нашли общего языка Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Общественный деятельно подчеркнула, что со своей стороны Россия готова участвовать в гуманитарных процессах. Москалькова призвала мировое сообщество и всех омбудсменов по правам человека не допустить разрушения международных требований и принципов людей, которые оказались в плену.

Фото и видео: YouTube / Россия-24