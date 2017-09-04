Мошенников с Московского вокзала нашли "ВКонтакте"

Мошенников, которые попрошайничают на Московском вокзале под видом потеряшек, нашли ВКонтакте пользователи социальных сетей. Журналисты PiterTV изучили аккаунты аферистов.

Молодая пара, которая уже два месяца стоит у Московского вокзала и просит финансовой помощи "На билет", найдена в социальных сетях. Узнать об этой истории в подробностях можно в нашем материале: "Попрошайки у московского вокзала оказались мошенниками из Петербурга".

Девушка из видеоролика, которая представилась писателем, ведет активную жизнь в интернете. Как выяснилось, молодая аферистка Сюзанна Бояринова считает себя "транжирой" - любит тратить деньги на еду и косметику.

На вопрос "За что тебе в последний раз было стыдно?" девушка ответила, что ей "часто бывает стыдно".

На странице ВКонтакте девушки есть информация, что она родилась в 1998 году. Как и призналась в видеоролике - родной город - Санкт-Петербург. В альбомах эпатажной брюнетки присутствует много готических картинок и ее личных фотографий в черно-белых оттенках. Интересным кажется и то, что она подписана на паблик "Типичный Миллиардер".

Также, на своей странице Сюзанна пишет "Смысл жизни - воздержаться от греха". Похоже, "воздержаться от греха" так и не удалось

Наши журналисты не поленились, и нашли еще одну интересную деталь из биографии мошенницы. Сюзанна училась в ГБОУ лицей №486. На сайте школы присутствует фото ее класса. Девочка в красном бадлоне в левой части фото - та самая Сюзанна Бояринова.

"Секьюрити" с видео, который увел своих подопечных и угрожал "съемочной группе", также найден ВКонтакте. Аккаунт подписан как Gleb Yuzhik. Мужчина родился в 1990 году.

Со страницы Глеба страницы можно узнать, что он гражданин Беларуси, родной город - Минск. Молодые люди состоят друг у друга в друзьях "Вконтакте".

Парень на своей странице цитирует стихотворения Осипа Мандельштама и подписан на паблик "Бизнес, успех, мотивация..", что говорит о задатках будущего "бизнесмена".

Пользователи соцсетей в негодовании. Некоторые из них, отмечают, что не раз видели их у вокзалов и даже давали крупные суммы денег.

Видео - PiterTV

Фото - Vk.com - id9665466