Мошенники придумали новую схему с "посылкой от родственника" и доступом к Госуслугам

Аферисты звонят или пишут от имени близких и под предлогом оплаты доставки выманивают коды из SMS, предупредили эксперты.

Мошенники обновили старую схему с фейковой курьерской доставкой, сделав ставку на эмоциональный фактор. Теперь они звонят или пишут жертвам якобы от имени их родственников — мамы, бабушки, брата или других близких людей.

"Вам посылка от мамы / бабушки / брата, нужно только оплатить доставку / подтвердить данные" — с таких сообщений начинается новая атака. Чтобы убедить жертву, аферисты предварительно собирают личные данные из соцсетей: имена, фамилии, город проживания и даже фотографии. После вступления в контакт цель злоумышленников остаётся классической — выманить код из SMS, который на самом деле является кодом доступа к порталу Госуслуг или банковским сервисам.

Получив доступ, мошенники могут:

оформить кредиты на имя жертвы;

перевести деньги со счетов;

завладеть документами и персональными данными;

использовать полученную информацию для новых атак на других людей.

Как защитить себя и близких: не доверяйте неожиданным сообщениям от "курьеров" и "служб доставки", требующих оплаты или подтверждения. Сразу перезванивайте родственнику, от имени которого пришло сообщение, по его обычному номеру телефона. Только так можно проверить правдивость информации. Никому не диктуйте коды из SMS. Ни курьеры, ни сотрудники "службы поддержки", ни "банки" не имеют права их спрашивать. Заходите на Госуслуги только через официальный сайт или приложение, никогда не переходите по ссылкам из мессенджеров и SMS. Если вы всё же передали код или данные, немедленно смените пароли, проверьте активность на Госуслугах и свяжитесь с банком для блокировки карт.

Главное правило: настоящая доставка никогда не просит коды из SMS и не требует входа на Госуслуги для получения посылки.

Фото: freepik (stockking)