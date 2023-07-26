Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры в СИЗО

Инстанция пересмотрела решение Басманного суда Москвы.

Московский городской суд отменил решение о домашнем аресте в отношении бывшего заместителя министра цифрового развития страны Максима Паршина. Инстанция отправила подозреваемого по уголовному делу под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ранее Басманный суд столицы в середине июля текущего года отправил экс-чиновника под домашний арест, хотя обвинение настаивало на заключении под стражу. Далее Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что Максим Паршин, находясь на свободе, может использовать собственное положение для оказания влияния на свидетелей по расследованию. СТорона защиты полагала, что не видит никаких оснований для ужесточения меры пресечения для клиента.

Постановление Басманного суда Москвы изменить, изменить обвиняемому Паршину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 сентября. решение судьи

Известно, что Максима Паршина взяли под стражу в зале суда, после чего заключили мужчину в "аквариум". В ходе заседания участники сообщили, что оперативные действия в отношении подозреваемого проводились на протяжении года. Уголовное возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Свою вину Максим Паршин не признает.

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Фото и видео: Telegram / BAZA, SHOT