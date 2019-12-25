Диверсант поджёг релейный шкаф на станции Лисий Нос

Об инциденте сообщила дежурная на станции после того, как внезапно перестала контролировать стрелки железной дороги.

В Петербурге на станции Лисий Нос случилась диверсия. По предварительной информации, неизвестный совершил поджог релейного шкафа. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Об инциденте сообщила дежурная на станции после того, как внезапно перестала контролировать стрелки железной дороги.

После вызова экстренных служб было обнаружен сгоревший шкаф правления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок с отогнутой дверью.

Диверсанта разыскивают правоохранители.

Ранее мы сообщили о том, что диверсантов из Петербурга отправили с СИЗО за поджог релейного шкафа.

Фото: Pxhere