Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста России

Минюст как истец выиграл судебное заседание.

Московский городской суд ликвидировал правозащитную Московскую Хельсинкскую группу (МХГ) по иску Минюста России. Профильное ведомство аргументировало такое решение тем, что МХГ нарушает собственный устав по 11 мероприятиям, проводимых за пределами российской столицы. Сторона ответчика настаивала на том, что данные правонарушения невозможно установить из-за того, что организация этих мероприятий за пределами города "является свершившимся фактом.

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Защитники сочли, что будет абсурдно отклонять заявления жителей Подмосковья в том случае, если сама организация находится именно в Москве. Адвокаты полагают, что правозащитники не могли оставить без внимания обращения клиентов. В частности, речь идет о бывшем главе Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Сейчас мужчина осужден по коррупционной статье. Напомним, что Московская Хельсинкская группа была основана еще в 1976 году.

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