Морской туристский сувенир Ленобласти представлен мастерами народно-художественных промыслов

Морские туристские сувениры будут представлены на художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Ленинградской области.

В рамках деловой программы фестиваля водного туризма 7 сентября 2019 года в г. Выборг состоялась презентация нового туристского проекта "Ленинградская область. Маяки успеха".

Проект организован Комитетом Ленинградской области по туризму, ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр" и ООО "Волховская роспись" и призван привлечь внимание к туристскому потенциалу и перспективным объектам показа Ленинградской области, сохранению подлинных традиций народно-художественных промыслов Ленинградской области.

В презентации приняли участие заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянов, председатель комитета Ленинградской области по туризму Е.В. Устинова, глава администрации Выборгского муниципального района Г.А. Орлов, директор ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник" В.О. Цой.

Проект "Ленинградская область. Маяки успеха" и потенциал развития предприятий народных художественных промыслов на современном туристском рынке презентовали в своем докладе на конференции "Вектор развития водного туризма в Ленинградской области" руководители ООО "Волховская роспись" С.В. Лебедев и А.А. Дорогова.

В рамках данного проекта мастерами предприятия ООО "Волховская роспись" изготовлены и расписаны вручную подробные модели самых известных маяков региона: Стороженского, Осиновецкого, Свирского Шепелевского, Стирсудден, Толбухина, Большой Тютерс, Задний Створный, Выборгского, Вуохенсало, маяков на острове Сескар и Сухо.

Морские туристские сувениры будут представлены на художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО