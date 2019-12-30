"Корабелку" признали лучшим вузом по подготовке кадров для оборонной отрасли

Всего в судостроении в Петербурге задействованы 50 тыс. человек.

Петербург хочет вернуть лидирующие позиции России в мировом кораблестроение. О намерении заявил губернатор города Александр Беглов на совещании Совбеза РФ в Санкт-Петербургском морском техническом университете.

Градоначальник отметил значение университета в отрасли кораблестроения: 60% отечественных судостроителей, морских инженеров и конструкторов — выпускники "Корабелки". По мнению Беглова, в СПбМТУ готовят специалистов мирового уровня. В 2019 году вуз был признан лучшей организацией по итогам Всероссийского конкурса на звание "Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности".

На данный момент в Петербурге в судостроительной отрасли задействованы 50 тыс. человек, они трудятся на 40 предприятиях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что студенты Политеха выиграли больше миллиона рублей в соревнованиях по DOTA2.

Фото: gov.spb.ru