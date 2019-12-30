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Студенты Политеха выиграли больше миллиона рублей в соревнованиях по DOTA 2
Сегодня, 20:40
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nadezhda_sib

Студенты Политеха выиграли больше миллиона рублей в соревнованиях по DOTA 2

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За петербургский университет выступала сборная из семь студентов.

Сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого победила в Международных университетских соревнованиях по киберспорту (WCAA-2020), которые прошли 18-19 января в Китае. 

Соревнования проводились по компьютерным играм DOTA2 и PUBG Mobile. Участниками стали сборные студентов из Китая, России, Индии, Канады и Малайзии. Всего за главный приз поборолись 20 команд. 

"Для профессионального успеха в киберспорте требуются не только реакция, но и знания в математике, физике. В стратегических играх, например, необходимо просчитывать ходы соперника, чтобы выиграть партию, как в шахматах",

 отметили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы Петербурга. 

Молодые люди из Политеха забрали главный приз в 150 тыс. юаней. Ребята планируют потратить вознаграждение "на самые разные вещи". 

Фото: spbstu.ru

Теги: дота 2, киберспорт, политех
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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