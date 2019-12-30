Студенты Политеха выиграли больше миллиона рублей в соревнованиях по DOTA 2

За петербургский университет выступала сборная из семь студентов.

Сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого победила в Международных университетских соревнованиях по киберспорту (WCAA-2020), которые прошли 18-19 января в Китае.

Соревнования проводились по компьютерным играм DOTA2 и PUBG Mobile. Участниками стали сборные студентов из Китая, России, Индии, Канады и Малайзии. Всего за главный приз поборолись 20 команд.

"Для профессионального успеха в киберспорте требуются не только реакция, но и знания в математике, физике. В стратегических играх, например, необходимо просчитывать ходы соперника, чтобы выиграть партию, как в шахматах", — отметили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы Петербурга.

Молодые люди из Политеха забрали главный приз в 150 тыс. юаней. Ребята планируют потратить вознаграждение "на самые разные вещи".

Фото: spbstu.ru