Студенты Политеха выиграли больше миллиона рублей в соревнованиях по DOTA 2

Сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого победила в Международных университетских соревнованиях по киберспорту (WCAA-2020), которые прошли 18-19 января в Китае.
Соревнования проводились по компьютерным играм DOTA2 и PUBG Mobile. Участниками стали сборные студентов из Китая, России, Индии, Канады и Малайзии. Всего за главный приз поборолись 20 команд.
"Для профессионального успеха в киберспорте требуются не только реакция, но и знания в математике, физике. В стратегических играх, например, необходимо просчитывать ходы соперника, чтобы выиграть партию, как в шахматах",
— отметили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы Петербурга.
Молодые люди из Политеха забрали главный приз в 150 тыс. юаней. Ребята планируют потратить вознаграждение "на самые разные вещи".
Фото: spbstu.ru
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