Морской музыкальный фестиваль открылся в Эрмитажном театре

Главный концерт фестиваля пройдет 10 июля.

В Петербурге стартовал Морской музыкальный фестиваль. Он пройдет в Эрмитажном театре. Музыканты исполнят шедевры классической музыки, вдохновленные водной стихией. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Организаторами проекта стали "Петербург-концерт" и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Фестиваль открылся "Летучим голландцем" Рихарда Вагнера.

Сегодня вот у нас "Летучий Голландец", мы играем целиком — это всегда большое событие. Есть и произведения, которые в России играются редко – для людей будет возможность послушать что-то впервые. Сергей Стадлер, художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Главный концерт фестиваля пройдет 10 июля. В Большом Итальянском просвете Эрмитажа музыканты исполнят шедевры Чайковского, Римского-Корсакова, Сибелиуса и других.

Ранее мы писали, что в Петропавловской крепости 12 июля пройдет фестиваль "Опера – всем".

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