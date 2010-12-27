Жителей Петербурга 8 марта‍ приглашают посмотреть на морское мундирное платье Екатерины II

В военно-морском музее города откроется выставка "Женщины и море".

К Международному женскому дню в Центральном военно-морском музее состоится открытие выставки "Женщины и море". В пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали, что в качестве главного экспоната петербуржцам представят платье императрицы Екатерина II.

Также вниманию гостей предложат предметы, хранящиеся в фондах музея: картины, редкие модели кораблей, носовые фигуры старинных парусников, форменные костюмы, скульптуры, а также морские награды и фотографии.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге скрипачка Ванесса Мэй раздала автографы вместе со своей собакой.