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Жителей Петербурга 8 марта‍ приглашают посмотреть на морское мундирное платье Екатерины II
Сегодня, 12:27
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nadiputintseva
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Жителей Петербурга 8 марта‍ приглашают посмотреть на морское мундирное платье Екатерины II

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В военно-морском музее города откроется выставка "Женщины и море".

К Международному женскому дню в Центральном военно-морском музее состоится открытие выставки "Женщины и море". В пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали, что  в качестве главного экспоната петербуржцам представят платье императрицы Екатерина II.

Также вниманию гостей предложат предметы, хранящиеся в фондах музея: картины, редкие модели кораблей, носовые фигуры старинных парусников, форменные костюмы, скульптуры, а также морские награды и фотографии.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге скрипачка Ванесса Мэй раздала автографы вместе со своей собакой

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Теги: 8 марта , женщины и море выставка , новости спб , праздник 8 марта
Категории: Новости СПб

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