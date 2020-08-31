Морозов объяснил, почему китайский клуб КХЛ выбрал арену СКА для игр сезона

Клуб КХЛ "Шанхай Дрэгонс" проведет домашние матчи на "СКА-Арене" в Петербурге.

Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс", выступающий в КХЛ, проведет домашние матчи предстоящего сезона на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов. Ранее клуб носил название "Куньлунь Ред Стар", но 7 августа было объявлено о смене бренда. По словам Морозова, новое руководство команды, имеющее опыт работы в других клубах КХЛ, приняло решение играть в Петербурге для повышения узнаваемости и привлечения зрителей. Президент КХЛ отметил, что переезд стал возможен после освобождения "СКА-Арены". Власти лиги трижды корректировали календарь игр, чтобы учесть изменения, включая прекращение деятельности клуба "Витязь". Морозов подчеркнул, что Санкт-Петербург с его туристическим потоком станет выгодной площадкой для популяризации китайской команды и КХЛ в целом.

Фото: Pxhere