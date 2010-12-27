Мороз и солнце: зима не собирается покидать Ленобласть

В уходящие дни февраля в области продержится зимняя погода.

Сегодня, 22 февраля, в крайний рабочий день недели ожидается солнечная морозная погода без осадков. Слабые осадки в виде снега возможны лишь в восточной части региона, сообщает сетевое издание "Neva.Today".

Днем в городе будет от 4 до 6 градусов мороза, ночью похолодает до -10-12 градусов. В Ленинградской области в светлое время суток будет от 3 до 8 градусов ниже нуля, однако к ночи может похолодать до -16-20 градусов. Синоптики обещают петербуржцам северный, северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метром в секунду днем и от 6 до 11 ночью. В Ленобласти порывы будут от 10 до 13 метров в секунду.

Синоптики предупреждают людей, имеющих проблемы с давлением. Так как сегодня атмосферное давление в регионе будет лишь расти. Также внимание сложившимся погодным условиям стоит уделить автомобилистам региона - на дорогах сильная гололедица.

Источник: сетевое издание "Neva.Today"