Cостояние водителя под контролем искусственного интеллекта "Антисон" от КСОР

Безопасность труда на горнодобывающих предприятиях и мониторинг состояния водителей. Как работает система "Антисон". Опыт внедрения устройств — отзывы сотрудников и мнение руководителей.

Безопасность труда — одна из важных задач для ведущих компаний горнодобывающей и нефтегазовой отрасли. В последние годы на предприятиях активно внедряется интеллектуальное оборудование, направленное на профилактику несчастных случаев на производстве. Одно из таких устройств — система "Антисон". Задача умных приборов — контроль состояния водителя с целью снижения количества аварий на грузовом и пассажирском транспорте. Где уже используется инновационные комплексы, и каких результатов удается добиться с их помощью?

Усталость за рулем может стать причиной травмы

По статистике ГИБДД, причиной 85% аварий становится человеческий фактор, а не плохие дороги или технические неисправности. К критическим ошибкам часто ведет снижение концентрации внимания водителей, вызванное переутомлением. Проблема усталости за рулем актуальна не только для автомобилистов и водителей пассажирского транспорта, но и для водителей большегрузов, различного промышленного транспорта и спецтехники.

Например, при работе на горнодобывающих предприятиях есть все факторы, способствующие возникновению ДТП – это монотонность труда, низкая скорость транспорта до 40 км/ч, вибрации, необходимость работать в ночные смены. Результатом этого могут стать аварии, а вместе с ними — производственный травматизм и экономические потери от простоев и ремонта транспорта.

Чтобы избежать такого развития событий на современных горнодобывающих предприятиях используют цифровые решения в области транспортной безопасности, в частности систему "Антисон". Устройства "Антисон", которые устанавливают на большегрузах и спецтехнике, контролируют работоспособность водителей и предотвращают ДТП, связанные с усталостью. Компании внедряют умные решения, чтобы повысить уровень безопасности движения. Прибор помогает водителям вовремя отреагировать на опасность, так как в состоянии постоянного напряжения человек не всегда может адекватно оценить степень своего утомления и невольно допускает ошибки в управлении транспортным средством.

Технология мониторинга

Работа над устройствами контроля усталости продолжается в России уже около десяти лет. Пионером в области внедрения инновационного оборудования стала Москва. С 2019 года общественный транспорт мегаполиса оснащается системой "Антисон", которая отслеживает состояние водителя и предупреждает его об опасности. Разработчик приборов — компания "КСОР", которая сегодня лидирует на рынке оборудования для мониторинга.

Как работают устройства контроля работоспособности водителя "Антисон"? В основе технологии — искусственный интеллект и машинное зрение. В комплекс входят три элемента:

1. Приборы, которые устанавливаются в кабине: видеокамера, сигнальный дисплей, центральный блок для сбора и обработки информации.

2. Многослойные нейросети — анализируют поступающие видеоданные и обнаруживают признаки опасности даже при отсутствии стабильной связи.

3. Интеллектуальный центр обработки и хранения данных, включающий ситуационный центр и сервис с личными кабинетами клиентов в облаке.

Утомление определяется по результатам анализа мимики. Для водителя усталость долгое время может оставаться незаметной, но ее признаки обязательно появятся на лице. Камера ведет мониторинг по 60 лицевым точкам, а нейросети обрабатывают информацию и отслеживают малейшие изменения: частые повороты головы, "клевание" носом, закрытые глаза, частое или чересчур редкое моргание и многое другое.

Как только система обнаруживает отвлечение внимания, сонливость, курение, разговоры по телефону, водитель получает предупреждающий сигнал (световое и звуковое оповещение). Одновременно сведения об инциденте уходят в центр оперативного реагирования, где диспетчер дополнительно валидирует событие, что обеспечивает точность статистических данных.

Компания "КСОР" — единственный в стране поставщик комплексной услуги "безопасность под ключ". Компания монтирует и настраивает оборудование, контролирует работоспособность всех устройств. Работа всего автопарка отслеживается в режиме 24/7. Заказчик получает исчерпывающую информацию по инцидентам и аналитические данные за любой период. Ежегодно благодаря системе "Антисон" удается предотвратить более 280 тысяч аварийных ситуаций.

Электронные помощники предотвращают ДТП

Эффективность инновационного подхода к нормированию труда и технике безопасности доказана годами применения системы "Антисон". Решение отлично показало себя не только на общественном транспорте (г. Москва), но и на опасных производствах, логистических структурах ритейла. В конце 2022 — начале 2023 года в обширный список заказчиков "КСОР" вошли такие компании, как: "Хиагда" — одно из крупных подразделений уранового холдинга "АРМЗ", осваивающее около 40 рудных залежей в Восточной Сибири; "Полюс" — компания-лидер российской золотодобычи, разрабатывающая месторождения в Красноярском и Иркутском крае, Магаданской области и в Якутии; ЕVRAZ Group — международный металлургический и горнодобывающий концерн с активами в России, Европе и США.

Опыт доказывает, что внедрение оборудования мониторинга на 85% сокращает аварийность и на 65% снижает размер ущерба, связанного необходимостью ремонта транспортных средств, пострадавших в ДТП по вине водителей. В прессе регулярно появляются комментарии заказчиков компании "КСОР", отзывы о системе положительные. Руководство компаний сообщает о хороших результатах от внедрения "Антисна", водители воспринимают систему как помощника и защитника от нештатных ситуаций.

Надежная защита от сна за рулем

Одним из предприятий, недавно внедривших решение, стал Качканарский ГОК (EVRAZ Group). Приборы компании "КСОР" появилось на тяжелых самосвалах комбината в марте 2023 года. На решение руководства реализовать пилотный проект повлияло стремление свести к минимуму количество ДТП — поскольку разработка месторождений идет круглосуточно, уставшие водители иногда засыпали за рулем.

Система помогает контролировать работоспособность водительского состава, — отмечает Вячеслав Котельников, и. о. главного инженера КГОК

Водители уже оценили удобство системы как средства повышения безопасности. По словам сотрудников, работать ночью тяжело, так как вождение в темное время суток требует особой сосредоточенности. Прибор чутко реагирует на отвод глаз от дороги и подает сигнал, что нужно сконцентрироваться или сделать перерыв. Пока умным оборудованием оснащены 240-тонные самосвалы КГОК, но в ближайшее время систему планируется установить на весь автопарк.

Фото: pxhere.com