Момент смертельной аварии на М 5 в Чебаркульском районе попал на видео

В аварии погибли три человека, еще два человека пострадали.

Жуткая смертельная авария произошла накануне, 25 сентября, в Чебаркульском районе Челябинской области на 1814 километре трассы М 5. На трассе "лоб в лоб" столкнулись два отечественных автомобиля, "Лада Калина" и ВАЗ -2110.

В сети появилось видео момента аварии, которая попала в объектив видеорегистратора автомобиля, который ехал по трассе в это же время. "Лада Калина" совершала на трассе маневр обгона, но не успела вовремя уйти со встречной полосы и допустила столкновение с "десяткой". После мощного удара машины раскидало по разным краям проезжей части, а "Ладу" отбросило на разделительный отбойник. Следом микрофургон "Скания", на котором был и установленный этот видеорегистратор врезался в грузовик, едущий в попутном направлении, который и обгоняла "Лада".

Судя по данным регистратора, микрофургон шел со скоростью 90-95 километров в час. У грузовика была приблизительно такая же скорость. Стрелка спидометра на "Калине" замерла на отметке 120 километров в час. В аварии погибли 54-летний водитель "Лады" и его пассажирка. В "десятке" погиб 64-летний водитель. Его пассажирка с травмами была доставлена в больницу. Пострадал и водитель «Скани». О тяжести травм пострадавших не сообщается.

Видео: YouTube/Александр Иванов