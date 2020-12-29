Момент ДТП с мусоровозом в Красногвардейском районе попал на видео

Один из водителей нарушал ПДД.

Днем 12-го января на перекрестке Новочеркасского проспекта и Республиканской улицы произошло ДТП с участием мусоровоза. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Вторым участником дорожного конфликта стал "Range Rover". На кадрах видно, что легковой автомобиль остановился на перекрестке, после чего его немного отбросило назад из-за столкновения. Оба транспортных средства пострадали. О пострадавших среди водителей или пассажиров не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате ДТП с троллейбусом на Васильевском острове пострадал мужчина.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Алена Бондур