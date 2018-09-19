Молодой кировчанин попал в руки полиции после роли курьера

Курьер из Кировска задержан в Петербурге после передачи накоплений пожилой женщиной.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Кировска Ленинградской области, которого проверяют на причастность к мошенничеству в отношении пенсионерки из Санкт-Петербурга. По данным правоохранителей, он выполнял функции курьера в преступной схеме.

В отдел полиции 26 ноября 2025 года обратилась 88-летняя жительница дома на Стародеревенской улице. Она сообщила, что ей звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур.

Звонившие убедили женщину передать имеющиеся сбережения курьеру якобы для обеспечения их сохранности. Потерпевшая передала злоумышленникам ₽380 тыс. руб. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

3 декабря полицейские задержали курьера на улице Беговая в Петербурге. Им оказался 21-летний житель Кировска. Его доставили в отдел для дальнейших процессуальных действий, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: Piter.TV