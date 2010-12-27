Петербуржца нашли повешенным на эластичном бинте

В Санкт-Петербурге нашли повешенного молодого человека с запиской с текстом: "прошу никого не винить".

В Санкт-Петербурге на Канонерском острове обнаружили повешенного молодого человека. Его шее был эластичный бинт, который крепился к ветке дерева.

Висельника нашли 5 сентября текущего года около 18.00 вечера. Обнаружил его случайный прохожий мужчина 1985 года рождения. Труп висел на эластичном бинте, который держался на ветке дерева. На теле мужчина не было обнаружено насильственных следов. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства смерти.

На мужчине были синие джинсы, куртка коричневого цвета, черные кроссовки с белыми полосками. Также на спине находился рюкзак. Кроме того, рядом с молодым человеком полицейские нашли предсмертную записку, в которой сказано: "прошу никого не винить".

Полицейским удалось установить личность погибшего. Им оказался житель Петербурга 1988 года рождения, уроженец Красноярска. Также стало известно, что некоторое время мужчина не появлялся на работе, в связи с чем находился в розыске.