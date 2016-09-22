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Молодая мать бросила двоих детей и сбежала в неизвестном направлении
Сегодня, 18:30
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maksimmowa

Молодая мать бросила двоих детей и сбежала в неизвестном направлении

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Прощальную записку девушка оставила в подгузниках.

Молодая мать оставила двоих детей у своей матери и скрылась в неизвестном направлении. Новость сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 31 июля.

Известно, что 30 июля в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении дочери. Петербурженка рассказала, что накануне её 20-летняя дочь привезла в гости внуков (три и 1,5 года), а затем пропала.

В памперсах девушка оставила записку, в которой написала, что устала быть матерью и уехала, чтобы начать жизнь с чистого листа.

На настоящий момент дети остались с бабушкой и папой.

Полиция ведет розыск сбежавшей матери.

Фото: Pixabay

Теги: брошенные дети, мать кукушка, разыскивается человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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