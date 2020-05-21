Мой сайт заблокирован?! 6 причин блокировки, о которых вы даже не догадывались

Руководитель бюро «Звезда-Астра», юрист Надежда Борисовна Курбатова рассказывает, как с юридической точки зрения безопасно вести сайт в Интернете, и развенчивает некоторые мифы руководителей малого бизнеса. Статья будет полезна предпринимателям, малому бизнесу и всем, кто имеет свой сайт.

Сайт – это публичное лицо компании, и по нему о вас получают информацию не только потенциальные клиенты, но и проверяющие и надзорные органы. На текущий момент содержимое сайтов регулирует ряд законов, а проверяют соответствие этим законам надзорные органы, например, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в коротком варианте - Роскомнадзор, или РКН. К сайтам можно приравнять страницы в социальных сетях, каналы в Телеграме и другие публичные места в Сети, где ваша организация размещает информацию о себе. Требования закона к ним в принципе такие же, как к классическим сайтам. В наше время на помощь РКН приходит искусственный интеллект (ИИ). В Интернете от него скрыться невозможно. Теперь неважно, крупная вы компания или так, концы с концами сводите, нейросети все равно. Ваш сайт фигурирует в Сети наравне с сайтами компаний-гигантов, а у гигантов всегда есть юридический отдел, который следит за содержанием сайта и немедленно реагирует, если находит несоответствия закону. Или когда меняется сам закон. Получается, сайты именно мелких компаний будут в поле зрения проверяющих органов со всеми вытекающими последствиями. Итак, почему ваш сайт в Интернете могут заблокировать? Причина № 1. Наличие запрещенного контента. Для этого не надо заглядывать в кодексы, это все знают по здравому смыслу. Это публикации на темы межнациональной, религиозной и расовой ненависти и вражды, и так далее. Я не буду приводить полный перечень, подробнее можно почитать в законах*. Будем исходить из предпосылки, что читатели этого портала законопослушны и не имеют дело с противоправным контентом. Но предприниматели, даже полностью соблюдающие требования законодательства, могут попасть в поле зрения РКН и после – под блокировку сайта или штрафы. В этой статье я приведу причины, по которым неожиданно для себя владелец сайта может совершить правонарушение и как следствие – получить штраф, иск в суд или полную блокировку. А в худшем случае – уголовную ответственность. Причина № 2. Персональные данные. Контент вашего сайта не соответствует требованиям о защите персональных данных. Эту тему регулирует Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Согласно закона, у вас должна быть правильно оформленная Политика обработки персональных данных, активная (где посетитель активно ставит галочку в боксе согласия с Политикой и только после этого информация отправляется) форма согласия посетителя на сбор его персональных данных и предупреждения о файлах Кукис. Активные отсылки на Политику должны быть из каждой формы, в которую посетитель сайта впечатывает свои данные, даже если это адрес электронной почты, и даже из формы подписки на новости. Наличие или отсутствие этих форм и документов на сайте легко регистрируется при мониторинге Интернета. Для сайта соблюдение требований по защите персональных данных на этом в принципе заканчивается. Но надо помнить, что документы по персданным на сайте – это верхушка айсберга комплекса бизнес-процессов, которые должны действовать в организации, даже совсем в небольшой, и подкрепляться комплектом внутренних нормативных актов. Если ваша организация имеет дело с получением и использованием персональных данных физических лиц, а к ним относятся, например, данные ваших сотрудников, то вы являетесь оператором персональных данных и должны отправить Уведомление в Роскомнадзор. Вы маленькие и никому неинтересны? Это миф. Сначала ИИ выйдет на ваш сайт, а затем представители надзорной организации придут с проверкой к вам в офис. Причина № 3. Нарушение авторских и исключительных прав. Вы или ваши сотрудники можете по неосторожности и незнанию скачать из Интернета и опубликовать фотографии, тексты, а также «позаимствовать» структуру, цветовую гамму, шрифты с чужого сайта, разместить изображения или просто названия известных персонажей из мультфильмов или фильмов. Даже если вы не продаете изделия с нанесением изображения, а просто разместили картинку, это является нарушением авторских прав. Что же касается продажи товара с неправомерно размещенным логотипом, товарным знаком, названием бренда, то это уже продажа контрафакта. Правда, в этом случае вам не грозит немедленная блокировка сайта, а сначала прилетит иск от правообладателя, который, скорее всего, пользуется современными программами для мониторинга Сети. По решению суда вас обяжут удалить спорное произведение или, например, удалить карточку товара с маркетплейса, уничтожить контрафактный товар плюс вам придется заплатить компенсацию в принудительном порядке. В тяжелых случаях, например, при присвоении авторства, которое нанесло крупный ущерб автору/правообладателю, предусмотрена уголовная ответственность (Статья 146 УК РФ). Авторские права можно нарушить и в названии доменного имени, и если найдется совпадение или созвучие вашего домена с известными товарными знаками, это будет представлять собой самостоятельное нарушение. Причина № 4. Недостоверная реклама. Касается тех сайтов, которые публикуют рекламу от третьих лиц. Конечно, мы предполагаем, что явно противоправный контент вы узнаете сразу и откажетесь публиковать. Но! Признайтесь себе, проверяете ли вы содержание поступившей рекламы, например, на отсутствие нарушения исключительных прав? Или на достоверность описания товара/услуги? Как вы думаете, кому прилетит претензия о нарушении? В первую очередь рекламодателю. Но и вам тоже. Еще один аспект - маркировка рекламы в Интернете. Пока, возможно, еще нет громких дел, связанных с блокировкой сайта в случае отсутствия маркировки, а вот штрафы уже активно назначаются. Если вы – рекламодатель, или рекламораспространитель, или посредник, то есть агентство, вы должны в своей рекламной цепочке договориться, кто будет маркировать рекламные креативы. Также введен рекламный сбор в размере 3% с суммы за размещение, его должен уплачивать конечный участник цепочки (и агент с агентского вознаграждения, но это уже тема отдельной статьи). Причина № 5. Сайты лицензируемых бизнесов. Для сайтов с определенной спецификой применяются еще и свои правила. Для сайтов медицинских, образовательных, финансовых организаций действует свое регулирование, нарушение которого может привести к приостановке деятельности. Причина № 6. Непроверенные ссылки и упоминания на вашем сайте. Если на вашем сайте упоминается ресурс, доступ к которому был запрещен Роскомнадзором, ваша организация автоматически становится правонарушителем. Некоторые сайты дают возможность третьим лицам публиковать свои авторские материалы, на правовом языке это называется информационный посредник. Если такие упоминания или ссылки находят в авторских материалах, то на ваш сайт тоже возлагается ответственность. Нельзя упоминать или размещать рекламу иностранных агентов, нельзя публиковать ссылки на запрещенные ресурсы, нельзя публиковать свою рекламу на запрещенных сайтах. Что делать? Рекомендации. Приведу несколько простых советов, как обезопасить свой сайт с юридической точки зрения, чтобы не получать штрафы и другие наказания. 1. Проверьте соответствие документов и форм на сайте требованиям закона "О персональных данных" 2. Перед каждой публикацией проверяйте физических и юридических лиц, которые упоминаются в материале, на их отсутствие в реестре иноагентов. Где проверить? На сайте Министерства юстиции публикуется перечень иностранных агентов. Там можно проверить, не является ли лицо, о котором вы пишете или рекламу которого вы собираетесь разместить, иностранным агентом. Этот перечень обновляется еженедельно, поэтому советую заглядывать туда при каждой новой публикации. Вот ссылка: https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/ 3. Проверяйте все ссылки, которые вы собираетесь публиковать на своем сайте, на их отсутствие в реестре нарушителей РКН. Там можно проверить доменное имя по следующим категориям: a. Реестр запрещенной информации b. Реестр нарушителей авторских прав c. Реестр информации, запрещенной законом 398-ФЗ d. Реестор организаторов распространения информации. Доменное имя, URL и IP контрагента можно проверить, пройдя по ссылке https://blocklist.rkn.gov.ru/#anchor – универсальный сервис Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет». Проверять советую каждый раз, когда собираетесь публиковать, так как реестры нарушителей представляют собой «живые» списки, при устранении нарушений сайт удаляется из реестра нарушителей и с ним можно работать. Вопросы? Задавайте: https://zvezda-astra.ru/ Желаю всем предпринимателям безопасного ведения бизнеса в Интернете!