Введение сбора (налога) на рекламу в Интернете с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля вводится налог на любую он-лайн рекламу в размере 3 % от ее стоимости

Все, наверное, знают, но позволю себе напомнить, что с 1 сентября 2022 года вся реклама в Интернете на территории Российской Федерации подлежит маркировке. Вся информация о распространении рекламы доступна Федеральной антимонопольной службе, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе. Это ИНН всех участников рекламной цепочки, стоимость договора на распространение рекламы, креативы, количество показов рекламного объявления.

Федеральный закон N 38-ФЗ "О рекламе" с 1 апреля 2025 года вводит сбор, или, как его еще называют, налог на распространение он-лайн рекламы (в Интернете). Его обязаны уплачивать рекламораспространители и операторы рекламных систем. Размер – 3% от квартального дохода по договорам о распространении рекламы. Сбор будет направляться в федеральный бюджет, в том числе на господдержку разработчиков российского программного обеспечения.

Мониторинг за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений осуществляется Роскомнадзором.

Но есть виды организаций, кому не нужно отчислять сбор при распространении рекламы. Это информационный агентства, теле- и радиоканалы. Также операторы социальной рекламы освобождаются от уплаты сбора на рекламу.

Что еще важно учитывать при маркировке рекламы и исчислении величины сбора:

· Какая именно информация является рекламой

· Если рекламодатель заключил договор о распространении рекламы с иностранным лицом, то он обязан сам рассчитать и удержать сумму сбора с последующей уплатой с бюджет

· Закон устанавливает ответственность участников цепочки об исчислении и уплате сбора в федеральный бюджет.

Если у вас возникли вопросы по сбору на рекламу в интернете, пишите: Nadezhda_kurbato@mail.ru, Telegram: @nadyakurbatova1

Фото: Pxhere.com