Авиакомпания "Россия" взыскала с юристов 6,5 миллионов рублей за неоказанную помощь

Арбитражный суд встал на сторону перевозчика.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поддержал авиакомпанию "Россия" и удовлетворил требования по иску к юридическому бюро "Аэрохелп" на 6,5 миллионов рублей. Соответствующий документ появился в картотеке арбитражных дел.

Юристам придется вернуть перевозчику деньги, полученные в качестве гонорара за юридическую помощь по делу о повреждении самолета "России". Инцидент случился 28 марта в лондонском аэропорту: буксировка российского самолета в тот день велась с грубыми нарушениями, из-за чего воздушное судно повредилось. Из-за неправильной буксировки пострадал также местный сотрудник наземной службы аэропорта. "Аэрохелп" должен был защитить интересы "России" в Великобритании: нанять юристов, назначить досудебные переговоры с компанией, обслуживающей рейс, организовать работу юристов в суде Лондона при необходимости. Однако бюро восемь месяцев не предоставляло ни отчетов, ни планов действий по возмещению убытков и незаконно обогатилось на заранее перечисленный авиакомпанией гонорар. "Россия" вынужденно расторгла договор с юристами и выставила им официальную претензию.

Ранее мы рассказывали, что банк "Россия" хочет обанкротить АО "Новая эра".

Фото: Piter.TV