Модернизированный Ту-22М3М устоял на сверхзвуке

Бомбардировщик прошел испытания сверхзвуком в четвертом полете.

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-22М3М устоял на сверхзвуковых скоростях. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным экспертов, второй опытный образец самолета успешно протестирован по данному показателю в рамках четвертого полета.

Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета военный эксперт

По данным источника, боевая машина показала хорошие устойчивые характеристики, а также отличную управляемость. Пилот проверил обновленную систему управления воздушным судном. Оборудование выполнило заявленные функции в штатном режиме.

Напомним, что второй опытный Ту-22М3М проходит первый этап летных испытаний. Военные тестируют самолет на территории аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова. Мероприятия завершатся в текущем году.

Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160.

Видео: Youtube/ Минобороны России