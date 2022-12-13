Модернизация сетей ЖКХ в России улучшит качество услуг для 42 млн человек к 2030 году

Ирек Файзуллин рассказал о работе по созданию коммунальной инфраструктуры страны.

Реализация российской федеральной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на территории страны позволит к 2030 году улучшить качество коммунальных услуг для 42 миллионов граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании сделал глава министерства по строительству и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В настоящее время формируется комплексная программа модернизации ЖКХ до 2030 года. Она позволит выйти на устойчивую ликвидацию изношенных сетей и обеспечить улучшение коммунальных услуг для более чем 42 млн человек. Ирек Файзуллин, глава Минстроя

Эксперт объяснил коллегам, что общий объем государственной поддержки коммунальной отрасли в России в 2023 году составит 487 миллиардов рублей. Чиновник добавил, что к 2024 году в России будет модернизировано более 800 коммунальных объектов, а также порядка 17,5 тысяч километров сетей. Эта работа улучшит качество жизни для 5,5 миллионов жителей страны.

Минстрой: удалось снизить число аварий в системах теплоснабжения.

Фото и видео: Правительство России