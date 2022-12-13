Минстрой: удалось снизить число аварий в системах теплоснабжения

Ирек Файзуллин рассказал о причинах роста числа коммунальных аварий в стране.

В отопительном сезоне 2022-2023 годов российским специалистам удалось добиться небольшого снижения количества коммунальных аварий. В общей сложности таких инцидентов произошло около 15,7 тысячи. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном совещании сделал глава министерства по строительству и ЖКХ Ирек Файзуллин. Чиновник добавил, что количество подобных происшествий возросло. Он пояснил коллегам, что аварией экспертами признают такое нарушение, которое не получается устранить свыше шести часов.

Приняты своевременные действия с проведением ремонтно-восстановительных работ под контролем региональных оперативных штабов. Удалось избежать сложных технологических последствий с заморозкой систем и выходом из строя объектов теплоснабжения. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

По информации от эксперта, основная доля коммунальных аварий в России традиционно фиксируется на объектах водоснабжения и теплоснабжения. Речь ведется о свыше 14,5 тысячах случаев. Ключевой причиной этих проблем является сильно изношенная инфраструктура и инженерные сети.

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Фото и видео: Правительство России