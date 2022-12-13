Минстрой обратился в ФАС по поводу роста цен на металл

Ирек Файзуллин заметил, что его не устраивает подорожание продукции, в том числе - арматуры.

Российское министерство строительства и жилищно-коммуникльных услуг (ЖКХ)направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить рост цен на металл. Соответствующее заявление в ходе выступления на парламентских слушаний в Совете Федерации сделал глава профильного ведомства Ирек Файзуллин. Он ответил на вопрос вице-спикера верхней палаты парламента Галины Кареловой. Эксперт пояснил коллегам, что предыдущий стремительный рост цен на металлическую продукцию отмечался властями страны в 2020 и 2021 годах.

Нас не устраивает сегодня тот рост цен на металл, в том числе на арматуру, который наблюдается в последние три недели. В этот раз мы более активно ударим в колокол на предмет того, почему это происходит. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

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Фото и видео: Совет Федерации

