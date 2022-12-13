Минстрой назвал первостепенную задачу для развития рынка ИЖС

Ирек Файзуллин напомнил о развитии профильного рынка.

Российское министерство по строительству назвало первостепенную задачу для развития рынка ИЖС (индивидуального-жилищного строительства). В ходе парламентских слушаний в Совете Федерации глава профильного ведомства Ирек Файзуллин призвал коллег заниматься развитием национального производства строительных материалов, которые изготавливаются из древесины.

Сегодня главная задача – это обеспечить развитие самих производств, которые будут выпускать брус, клееный брус, обеспечат выпуск продукции для строительства индивидуального жилья. Ирек Файзуллин, глава Минстроя России

Чиновник напомнил о том, что за последние годы в стране правительством была проведена большая работа по развитию рынка ИЖС. В частности, речь идет о запуске льготных ипотечных программ. Дополнительно по стране начался применяться механизм эскроу-счетов для компаний-застройщиков, которые создают частные дома.

Глава Минстроя Файзуллин: в России могут начать строить деревянные девятиэтажки.





Фото и видео: Совет Федерации