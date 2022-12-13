Глава Минстроя Файзуллин: в России могут начать строить деревянные девятиэтажки

Ирек Файзуллин напомнил о планах по увеличению производства бруса.

Глава российского министерства по строительству Ирек Файзуллин рассказал о том, что в стане могут начать строить деревянные девятиэтажки. Такой информацией глава профильного ведомства поделился в ходе выступления на площадке парламентского диалога в Совете Федерации. Чиновник объявил о дополнительной льготе по строительству таких домов хозяйственным способом. В настоящее время перед правительством поставлена задача по обеспечению развития промышленности и производств, которые будут заниматься изготовлением бруса, клееного бруса, а также на обеспечение выпуска продукции, которая необходима для создания деревянного индивидуального жилищного строительства.

Как вы знаете, есть поручение президента в рамках рассмотрения деревянного строительства в нашей стране <...>. Появится дополнительная льгота для строительства хозспособом деревянных объектов. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Напомним, что российский президент Владимир Путин поставил перед кабмином страны задачу нарастить производство деревянных домов, в том числе поддержав промышленный выпуск домокомплектов.

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Фото и видео: Совет Федерации