В Петербурге встретились губернатор города Александр Беглов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Они обсудили планы городских властей на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Петербургу одобрили заявку на строительство Витебской развязки, которая соединит ЗСД и Широтную магистраль скоростного движения. Город также планирует приобрести подвижной состав.
Кроме того, министр согласился с тем, что в Северной столице нужно обновить коммунальную инфраструктуру. Ирек Файзуллин подчеркнул, что параллельно со строительством жилых комплексов необходимо создавать транспортную и социальную инфраструктуру.
Ранее на Piter.tv: на следующей неделе петербуржцы услышат сирены.
Фото: Piter.tv
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