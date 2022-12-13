Она соединит ЗСД и Широтную магистраль скоростного движения.

В Петербурге встретились губернатор города Александр Беглов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Они обсудили планы городских властей на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Петербургу одобрили заявку на строительство Витебской развязки, которая соединит ЗСД и Широтную магистраль скоростного движения. Город также планирует приобрести подвижной состав.

Кроме того, министр согласился с тем, что в Северной столице нужно обновить коммунальную инфраструктуру. Ирек Файзуллин подчеркнул, что параллельно со строительством жилых комплексов необходимо создавать транспортную и социальную инфраструктуру.

Ранее на Piter.tv: на следующей неделе петербуржцы услышат сирены.

Фото: Piter.tv