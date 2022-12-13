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Петербургу одобрили заявку на строительство Витебской развязки
Сегодня, 18:56
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Петербургу одобрили заявку на строительство Витебской развязки

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Она соединит ЗСД и Широтную магистраль скоростного движения.

В Петербурге встретились губернатор города Александр Беглов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Они обсудили планы городских властей на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Петербургу одобрили заявку на строительство Витебской развязки, которая соединит ЗСД и Широтную магистраль скоростного движения. Город также планирует приобрести подвижной состав. 

Кроме того, министр согласился с тем, что в Северной столице нужно обновить коммунальную инфраструктуру. Ирек Файзуллин подчеркнул, что параллельно со строительством жилых комплексов необходимо создавать транспортную и социальную инфраструктуру.

Ранее на Piter.tv: на следующей неделе петербуржцы услышат сирены.

Фото: Piter.tv

 

Теги: витебская развязка, встреча беглова и ирека файзуллина, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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