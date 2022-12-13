На следующей неделе петербуржцы услышат сирены

1 марта в городе проверят системы оповещения.

В Петербурге на следующей неделе горожане услышат звуки сирены. Об этом сообщили на сайте администрации города.

С 10:35 до 10:45 пройдет ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы. Жителей попросили не волноваться и передать информацию знакомым.

В Северной столице включат электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой.

Проверка будет проходить в следующем порядке:

— 10:35-10:37 — передача сообщения о начале комплексной проверки;

— 10:40-10:43 — подача предупредительного сигнала "Внимание всем!";

— 10:43-10:45 — передача проверочных сигналов и информации через радио и телевидение.

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Фото: Piter.tv