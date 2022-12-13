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На следующей неделе петербуржцы услышат сирены
Сегодня, 18:00
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На следующей неделе петербуржцы услышат сирены

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1 марта в городе проверят системы оповещения.

В Петербурге на следующей неделе горожане услышат звуки сирены. Об этом сообщили на сайте администрации города.

С 10:35 до 10:45 пройдет ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы. Жителей попросили не волноваться и передать информацию знакомым.

В Северной столице включат  электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой.

Проверка будет проходить в следующем порядке: 

— 10:35-10:37 — передача сообщения о начале комплексной проверки; 
— 10:40-10:43 — подача предупредительного сигнала "Внимание всем!"; 
— 10:43-10:45 — передача проверочных сигналов и информации через радио и телевидение.

Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" открылась выставка "Украина. На переломах эпох".

Фото: Piter.tv

Теги: город, петербург, предупреждение, проверка системы оповещения, сирены
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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