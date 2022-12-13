Минстрой: более 10 млн граждан приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Более 10 млн россиян приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на министра строительства и РФ Ирека Файзуллина.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства началось 15 апреля и продлится до 31 мая. Самые активные регионы – Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Тыва, Крым, Алтай, Кемеровская, Белгородская, Саратовская, Сахалинская и Орловская области.
В 2023 году на обсуждение было вынесено более пяти тысяч объектов из более 1,5 тысячи муниципальных образований. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru.
Фото: Минстрой РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все