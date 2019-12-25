В южной части Петербурга, которое обслуживает садово-парковое предприятие "Южное", в этом году добавилось 17 новых наименований таких растений.

Многолетних цветов в этом году в Петербурге стало больше на 111 видов и сортов. Площадь посадок под них увеличилась на 13%, рассказали в Комитете по благоустройству.



В южной части Петербурга, которое обслуживает садово-парковое предприятие "Южное", в этом году добавилось 17 новых наименований таких растений. Весной в Московском саду и на бульваре проспекта Юрия Гагарина взошли луковичные и мелколуковичные, которые были высажены прошлой осенью.

Сейчас цветут лилейники, колокольчик скученный, нивяники, котовник, несколько сортов гейхеры, стахис шерстистый, ирисы и др. Прекрасно перезимовали злаки: манник большой, мискантус китайский, овсяница.





На откосах улицы Типанова также стало больше многолетников. В этом году на площади больше тысячи квадратных метров появилось более 15 тысяч цветов: резуха, астра, очиток, шалфей и разноцветный тысячелистник. Ассортимент пополнили более 3 тысяч кустарников спиреи японской, барбариса Тунберга и лапчатки кустарниковой.





С этого года многолетники радуют глаз не только на бульварах и скверах, но и на уличных газонах. Цветники на Лиговском пр. в районе Витебского пр. и по дороге в аэропорт дополнили императа цилиндрическая и тысячелистник.

Продолжается благоустройство территории, прилегающей к Среднему Суздальскому озеру. Это одно из любимых мест отдыха жителей Выборгского района. Проектом предусмотрена посадка почти 50 деревьев, более 2,5 тысяч кустарников и множества цветов в клумбах и вазонах.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга