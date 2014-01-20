В Петербурге многодетным семьям помогут в погашении ипотеки

У Северной столицы есть договорённость о федеральном софинансировании.

В Петербурге появятся выплаты для многодетных семей, которые помогут погасить им ипотеку. Губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" заявил, что сейчас власти занимаются решением данного вопроса.

Многодетные семьи смогут получить более 550 тысяч рублей. Как отметил "Петербург2", для получения выплаты в семье после 1 января 2025 года должны родиться трое и более детей – граждан России. Также квартира может быть куплена только в Петербурге.

Также Беглов отметил, что у Северной столицы есть договорённость о федеральном софинансировании.

Фото: unsplash