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В Петербурге многодетным семьям помогут в погашении ипотеки
Сегодня, 10:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге многодетным семьям помогут в погашении ипотеки

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У Северной столицы есть договорённость о федеральном софинансировании.

В Петербурге появятся выплаты для многодетных семей, которые помогут погасить им ипотеку. Губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" заявил, что сейчас власти занимаются решением данного вопроса.

Многодетные семьи смогут получить более 550 тысяч рублей. Как отметил "Петербург2", для получения выплаты в семье после 1 января 2025 года должны родиться трое и более детей – граждан России. Также квартира может быть куплена только в Петербурге.

Также Беглов отметил, что у Северной столицы есть договорённость о федеральном софинансировании.

Фото: unsplash

Теги: ипотека, многодетные семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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