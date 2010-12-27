Многодетные семьи поселка Первомайское получили земельные участки

Земельные участки получили 16 семей. Глава поселения вручил многодетным родителям подковы в знак семейного счастья и поздравил с грядущим новосельем.

16 земельных участков на территории Первомайского сельского поселения получили многодетные семьи. Всего в рамках исполнения 105 ОЗ жителями поселения было подано 222 заявки на предоставление земель, из которых 156 было одобрено.

По закону, действующему в рамках государственной программы, семьи, имеющие больше 3-х несовершеннолетних детей могут бесплатно получить земельный участок величиной от 6 до 15 соток в личное пользование. Позже участок можно переоформить в собственность. В течение трёх лет получившие участки семьи обязуются возвести на них жилые постройки.

В качестве памятного сувенира глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тишенков вручил представителям многодетных семей разукрашенные подковы. По словам главы администрации, подкова - это символ счастья, которого он желает семьям на грядущее новоселье.

Фото: Piter.TV