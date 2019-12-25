Многие предприятия в Петербурге все еще не готовы соблюдать "коронавирусные" стандарты безопасности

С конца октября заявки на получение QR-кодов, подтверждающих соблюдение "коронавирусных" нормативов безопасности отправила меньшая часть городских организаций.

Стало известно, сколько предприятий в Петербурге подали заявки на получение QR-кодов, подтверждающих соблюдение "коронавирусных" нормативов безопасности. Число заявок на получение QR-кодов, поступивших с 26 октября, составило 15 тысяч. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 30 октября рассказал замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Именно с 26 октября в Петербурге стартовали эпидемиологические проверки предприятий.

Чиновник отметил, что все эти заявки одобрены или находятся на модерации. При этом в городе в настоящее время порядка 247 тысяч действующих налогоплательщиков, а свои QR-коды должны получить 120 тысяч организаций. До объявления массовых проверок заявки на свои коды оформили 40 тысяч предприятий.

При этом более половины предприятий не подтвердили свою готовность соблюдать "коронавирусные" нормативы безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам предложили оценить осеннюю уборку своего района. В городе подходит к концу месячник по благоустройству, настало время подводить итоги.

Фото: Piter.tv