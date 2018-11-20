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Анна Митянина отреагировала на претензии об очередях в травмпункты
Сегодня, 7:36
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lesjasap

Анна Митянина отреагировала на претензии об очередях в травмпункты

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В случае необходимости, медучреждения будут функционировать и по выходным.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина ответила на претензии из Смольного о качестве обслуживания травмпунктов города. Чиновница заявила, что специализированные отделения готовы принимать пострадавших от гололеда даже по выходным дням, чтобы избежать ситуации с огромными очередями.

Упрек в том, что в травмпунктах очереди, мы услышали. Мы готовы задействовать весь арсенал медицинской помощи, который есть в поликлиниках. По выходным они обычно не работают, и если будет необходимость, мы откроем двери

прокомментировала обстановку Митянина

На данный момент отделения справляются с нагрузкой. Такие сведения были оглашены во время заседания в Смольном. Также вице-губернатор добавила, что поликлиники Северной столицы необходимо обеспечить мобильными аппаратами для диагностики травм.

Фото: Piter.tv
 

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Теги: анна митянина, вице-губернатор, травмпункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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