Детский омбудсмен обратилась в полицию из-за поста о поиске семьи для грудничка в соцсетях

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка Петербурга передал уфимским коллегам информацию.

Накануне, 18 октября, детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина связалась с полицейскими из-за публикации 33-летней женщины, которая опубликовала в соцсетях пост о поиске новой семьи для трёхмесячного мальчика, рождённого в Уфе.

Представители омбудсмена отметили, что сообщили о происшествии уполномоченному по правам ребенка в Петербурге, после чего Анна Митянина связалась с руководством ГУ МВД, где ей сообщили, что ситуацию взяли под контроль, а итоги будут известны позже.

Также петербургский аппарат уполномоченного по правам ребёнка связался с коллегами из Уфы. Ребенок находится в Доме малютки, ему ищут новый дом.

На следующий день, 19 октября, в аппарате детского омбудсмена в Республике Башкортостан прокомментировали ситуацию "Петербургскому дневнику". Там заявили, что по происшествию поступило много обращений, все они проверяются. В полицию и органы опеки направили необходимую информацию.

Пост вызвал резонанс накануне. Piter.tv следит за ситуацией.

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