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Петербурженка ищет новых родителей своему малышу через соцсети
Сегодня, 18:06
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Петербурженка ищет новых родителей своему малышу через соцсети

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Малышу три месяца.

Пост 33-летней женщины ВКонтакте не оставил равнодушными пользователей социальной сети – на своей странице Виктория ищет маму и папу своему трехмесячному малышу. Пост опубликован 16 октября. 

Родился малыш 9 июля этого года в Уфе. Он "прошел полное обследование в больнице, есть проблемки, но не критичные". Как рассказала Виктория, родители малыша "занимаются интеллектуальным трудом". Папа – предприниматель, с техническим складом ума мама – автор методики преподавания математики, поэтесса. В роду много руководителей и  начальников. 

Безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем.

говорится в посте

Женщина рассказала, что она неизлечимо больна, поэтому не может самостоятельно воспитывать малыша. Да и отец ребенка сам не понял, как стал папой. Некоторые подписчики вспомнили, что Виктория уже не в первый раз таким образом "находит" детям новых родителей. 

Папа у нас хороший, просто молодой еще, ветер в голове. Сам не понял, как стал папой.

Виктория 

Под постом насчитывается более 1000 комментариев. Большая часть пользователей осудили поступок женщины. 

Я как мама ищу приемную семью для ребенка, пытаюсь устроить его судьбу. По-вашему надо было отказаться от него или выкинуть в мусорку?

Виктория

Однако не все подписчики осудили действия матери – некоторые поддержали желание Виктории найти сыну новую семью любым способом. 

Ранее мы писали, что пост Эрмитажа вызвал бурю эмоций у горожан.

Фото: pexels.com

Теги: пост, ребенок, социальные сети
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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