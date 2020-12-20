Петербурженка ищет новых родителей своему малышу через соцсети

Малышу три месяца.

Пост 33-летней женщины ВКонтакте не оставил равнодушными пользователей социальной сети – на своей странице Виктория ищет маму и папу своему трехмесячному малышу. Пост опубликован 16 октября.

Родился малыш 9 июля этого года в Уфе. Он "прошел полное обследование в больнице, есть проблемки, но не критичные". Как рассказала Виктория, родители малыша "занимаются интеллектуальным трудом". Папа – предприниматель, с техническим складом ума мама – автор методики преподавания математики, поэтесса. В роду много руководителей и начальников.

Безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. говорится в посте

Женщина рассказала, что она неизлечимо больна, поэтому не может самостоятельно воспитывать малыша. Да и отец ребенка сам не понял, как стал папой. Некоторые подписчики вспомнили, что Виктория уже не в первый раз таким образом "находит" детям новых родителей.

Папа у нас хороший, просто молодой еще, ветер в голове. Сам не понял, как стал папой. Виктория

Под постом насчитывается более 1000 комментариев. Большая часть пользователей осудили поступок женщины.

Я как мама ищу приемную семью для ребенка, пытаюсь устроить его судьбу. По-вашему надо было отказаться от него или выкинуть в мусорку? Виктория

Однако не все подписчики осудили действия матери – некоторые поддержали желание Виктории найти сыну новую семью любым способом.

Ранее мы писали, что пост Эрмитажа вызвал бурю эмоций у горожан.

Фото: pexels.com