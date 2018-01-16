"Берите детей в музей": пост Эрмитажа вызвал бурю эмоций у горожан

Сотрудники государственного Эрмитажа призвали петербуржцев брать с собой детей в музей. Накануне в аккаунте музея в Instagram появился видеоролик, на котором мужчина с годовалым малышом и коляской ходит по музею. "Берите детей в музей", – написали сотрудники. Однако в комментариях пользователи разделились на два лагеря – "за" и "против".
Часть пользователей поддержали идею Эрмитажа. По мнению некоторых горожан, детей необходимо "приучать к красоте с пеленок".
Приучайте с детства. Когда вырастет, это для него будет естественно. Молодцы.
пользователь в комментариях
Мне кажется, что музей место, где нужно получать удовольствие, и если малыш спокойный или спит, то почему бы и нет.
пользователь в комментариях
Есть и те, кто предложил сделать в музее для маленьких гостей специальные залы с сохранением полноценной музейной атмосферы.
Однако с идеей музея согласны далеко не все. Некоторые пользователи считают, что дети только помешают другим посетителям наслаждаться красотами Эрмитажа.
Зачем? Чтобы мешал всем другим посетителям, которые пришли отдохнуть и повосхищаться шедеврами?
пользователь в комментариях
Сами не смотрят, и другим мешать будут. Что там таким маленьким делать?
пользователь в комментариях
Ранее стало известно, что в Москве построят филиал петербургского Эрмитажа.
Видео: Instagram / hermitage_museum
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