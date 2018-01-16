"Берите детей в музей": пост Эрмитажа вызвал бурю эмоций у горожан

За сутки пост набрал более 10 тысяч лайков и комментариев.

Сотрудники государственного Эрмитажа призвали петербуржцев брать с собой детей в музей. Накануне в аккаунте музея в Instagram появился видеоролик, на котором мужчина с годовалым малышом и коляской ходит по музею. "Берите детей в музей", – написали сотрудники. Однако в комментариях пользователи разделились на два лагеря – "за" и "против".

Часть пользователей поддержали идею Эрмитажа. По мнению некоторых горожан, детей необходимо "приучать к красоте с пеленок".

Приучайте с детства. Когда вырастет, это для него будет естественно. Молодцы. пользователь в комментариях

Мне кажется, что музей место, где нужно получать удовольствие, и если малыш спокойный или спит, то почему бы и нет. пользователь в комментариях

Есть и те, кто предложил сделать в музее для маленьких гостей специальные залы с сохранением полноценной музейной атмосферы.

Однако с идеей музея согласны далеко не все. Некоторые пользователи считают, что дети только помешают другим посетителям наслаждаться красотами Эрмитажа.

Зачем? Чтобы мешал всем другим посетителям, которые пришли отдохнуть и повосхищаться шедеврами? пользователь в комментариях

Сами не смотрят, и другим мешать будут. Что там таким маленьким делать? пользователь в комментариях

Ранее стало известно, что в Москве построят филиал петербургского Эрмитажа.

Видео: Instagram / hermitage_museum