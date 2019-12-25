  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве построят филиал петербургского Эрмитажа
Сегодня, 11:18
151
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Москве построят филиал петербургского Эрмитажа

0 0

Общая площадь комплекса составит около 12 тысяч квадратных метров.

В Москве на территории завода имени Лихачева построят филиал петербургского Эрмитажа. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общая площадь комплекса составит около 12 тысяч квадратных метров. Здание построят в форме куба. Фасады будут представлять сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь. К основному корпусу пристроят одноэтажную галерею. Внутреннюю отделку залов выполнят из натурального дерева с включением бетона, стекла и нержавеющей стали.

В московском филиале Эрмитада разместятся выставочные залы, ресторан, офисные и общественные пространства. Также для сотрудников и посетителей будет предусмотрен подземный паркинг.

Ранее мы писали, что Эрмитаж стал самым медийным музеем России в августе из-за скандала с Линдеманном.

Фото: mos.ru

Теги: эрмитаж
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии