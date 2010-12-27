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Митрополит Варсонофий займется в Петербурге руководством проведения 1030-летнего юбилея Крещения Руси
Сегодня, 8:59
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lesjasap
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Митрополит Варсонофий займется в Петербурге руководством проведения 1030-летнего юбилея Крещения Руси

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В этом деле ему поможет специально созванный совет Священного Синода.

Организацию празднования 1030-летия Крещения Руси в Петербурге отдана управляющему делами Московской патриархии митрополиту Варсонофию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей синодального отделения по взаимоотношениям церкви со СМИ.

Уже выбрана дата проведения торжественных мероприятий - 28 июля. Также члены Священного Синода рассмотрели поступившие предложения о приуроченных к событию концертов и конференций. Ради проведения праздника подобного уровня сформирован организационный комитет.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: крещение руси , митрополит варсонофий , православный праздник , синод , юбилей
Категории: Новости СПб

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