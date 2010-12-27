Митрополит Варсонофий займется в Петербурге руководством проведения 1030-летнего юбилея Крещения Руси

Организацию празднования 1030-летия Крещения Руси в Петербурге отдана управляющему делами Московской патриархии митрополиту Варсонофию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей синодального отделения по взаимоотношениям церкви со СМИ.
Уже выбрана дата проведения торжественных мероприятий - 28 июля. Также члены Священного Синода рассмотрели поступившие предложения о приуроченных к событию концертов и конференций. Ради проведения праздника подобного уровня сформирован организационный комитет.
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