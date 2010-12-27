Одиночные пикеты выстроились у СКК

Горожане протестуют против сноса спортивного комплекса.

В субботу, 26 октября с 12 часов дня проходит серия одиночных пикетов в защиту СКК и зеленых территорий. Митингующие протестуют против сноса стадиона. Организаторы в своих группах в социальных сетях предупредили, чтобы все участники взяли с собой паспорт и оделись по погоде.

В августе этого года стало известно о возможном сносе СКК "Петербургский". Позже поступила информация, что стадион собираются реконструировать. Жители города не поддержали данную инициативу и вышли на митинг.

До середины осени новой информации о судьбе стадиона не поступало, однако 25 октября вокруг комплекса за ночь появились строительные ограждения. Это отметили пользователи группы ВКонтакте "Сквер у СКК". Они также сообщили, что строительство ведется без установленного информационного щита, что напрямую противоречит законам города.

Неравнодушные граждане отправили жалобу в прокуратуру, УФАС и ГАТИ и попросили проверить действия правительства города на предмет коррупции.

Фото: vk.com / skver_ckk