Эксперты прокомментировали исключение России из альянсов и клубов

Эксперты обратили внимание на то, что это также нанесет вред и другой стороне.

Международное сообщество для реагирования на киберугрозы FIRST приостановило работу с российскими центрами. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Теперь оно не будет помогать на компьютерные атаки Банка России, центры при "Лаборатории Касперского", Сбере, Ростелекоме. Эксперты отмечают, что за последний месяц российские компании получают огромный опыт из-за кибератак с территории Украины. Впоследствии это будет способствовать улучшению ситуацию с кибербезопасностью в мире.

Эксперты отметили также, что Польша предложила исключить Россию из G-20 и занять ее место в клубе. Однако экономические показатели России гораздо больше польских.

Можно исключить Россию из различных международных структур и заменить ее хоть Польшей, хоть Украиной, хоть Микронезией. Однако само влияние этих структур упадет пропорционально. Всем этим уважаемым клубам, альянсам и ассоциациям станет сложнее принимать решения, которые направлены на улучшение энергетической, продовольственной или кибербезопасности по всему миру. считают авторы Telegram-канала.

За исключение России из G20 также выступил президент США Джо Байден.

Фото: сайт G20